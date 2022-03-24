شركة في غرب سيبيريا تبدأ في إنتاج مضخات محلية بدل الألمانية

تستعد شركة "يوغرا" في مدينة (نفتيوغانسك) بغرب سيبيريا للبدء في الإنتاج التسلسلي للمضخات التي يجب أن تحل محل المضخات المستوردة من ألمانيا وإيطاليا.

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صرح بذلك نائب مدير المصنع، إيفان بيكوف الذي قال في مقابلة مع صحيفة "يوغرا" المحلية إن إنتاج المضخات ليس بعمل بسيط لأنه بحاجة إلى بذل الجهود التصميمية والإدارية وإجراء تجارب واختبارات عديدة وأضاف قائلا:" إن كل المراحل قد أنجزت ونستعد الآن لإنتاج المضخات على دفعات صغيرة لننتقل لاحقا إلى الإنتاج المتسلسل الحقيقي.

وأوضح أن المشروع قد انطلق العام الماضي، لكن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا وتعليق توريد المضخات الأجنبية أجبرت إدارة المصنع على تسريع التحضيرات لإنتاج المضخات محليا مع العلم أنها تستخدم على نطاق واسع عند استخراج الغاز ونقله إلى مسافات بعيدة.

وقالت رئيسة الشركة آنا بافلينكو إنه تم تركيب مضخات مبرّدة أولى اجتازت كل الاختبارات بنجاح وحصلت على جميع التصاريح اللازمة في خزانات الغاز. وأوضحت أن هذا الأمر يعتبر بالفعل بداية الإنتاج على دفعات صغيرة.

المصدر: فيديرال بريس