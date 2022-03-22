وزارة العلم الروسية تفرض حظرا على اعتماد معدلات متعلقة بنشر مقالات في مجلات أجنبية

فرضت وزارة العلم الروسية حظرا على اعتماد معدلات متعلقة بنشر مقالات في مجالات أجنبية عند تقييم البحوث العلمية الروسية.

جاء ذلك على قناة "تليغرام" التابعة للوزارة.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان نشرته القناة أن الحكومة الروسية وافقت على اقتراحات قدّمتها وزارة العلم الروسية وقررت أن تعلّق العام الجاري إحصاء مشاركة العلماء الروس في مؤتمرات علمية دولية ومقالاتهم المنشورة في مجلات علمية أجنبية.

وأوضح وزير العلم الروسي، فاليري فالكوف، أن حظر استخدام معدلات المنشورات لا يعني حظر المنشورات نفسها. وأضاف أن الوزارة لا تدعو إلى التخلي عن نشر مقالات في مجلات تابعة لنظامي الاقتباس Web of Science و Scopus.

وقال الوزير:" من الضروري في المرحلة الراهنة إعادة النظر إلى عملية دعم المجلات العلمية الروسية وكذلك التقليل من الوزن النوعي للمعدلات العلمية عند تقييم نشاط المجموعات العلمية التي تعمل على تطوير الدراسات الأساسية والتطبيقية والاجتماعية والإنسانية.

وقد أفاد ناطق باسم ديوان نائب رئيس الوزراء، دميتري تشيرنيشينكو بأن الحكومة تعتزم إلغاء مطلب وجود منشورات في مجلات علمية أجنبية مدرجة على نظامي الاقتباس Web of Science و Scopus عند تحقيق المشاريع والبرامج الفدرالية.

وقد أوكل نائب رئيس الوزراء إلى وزارة العلم البدء في تطبيق نظام اقتباس علمي وطني روسي.

المصدر: تاس