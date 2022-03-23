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روسيا تعرض منطادا لمراقبة الأشخاص من ارتفاعات عالية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تعرض منطادا لمراقبة الأشخاص من ارتفاعات عالية
Globallookpress Raphael Lichius / CHROMORANGE
صورة تعبيرية
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عرضت روسيا في معرض "Expotechnostrazh-2022" منطادا يمكنه من ارتفاع 200 متر تقريب صورة أي جسم، ما يسمح مثلا بالتعرف على هوية الشخص من ملامح وجهه.

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ووفقا للحرس الروسي، يستخدم مجمع المراقبة المثبت على المنطاد (أوكو) الذي عرض في المعرض الدولي "Expotechnostrazh-2022" الذي أقيم بمدينة بطرسبورغ، في توفير الأمن للأفراد والمجتمع والدولة.

ويشير بيان شركة Expoforum التي نظمت المعرض الدولي المذكور، "عرض الحرس الروسي مجمعا للمراقبة من على ارتفاعات عالية مثبت على المنطاد (أوكو) المربوط، مهمته مراقبة الأرض من الجو خلال المناسبات والاحتفالات العامة والتجمعات البشرية الكبيرة، ونقل صورة شاملة للموقع".

ويضيف بيان الشركة، "المجمع مجهز بكاميرا فيديو فائقة الدقة، يمكنها من ارتفاع 200 متر تقريب صورة أي جسم بشكل يسمح بتحديد هوية الشخص من ملامح وجهه". وكل هذه العمليات يقوم بها المشغل الموجود في سيارة خاصة، يمكنه تسجيل كل ما يجري على شريط فيديو وإرساله مباشرة إلى الجهات المعنية.

المصدر: tass

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