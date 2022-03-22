صحيفة: الولايات المتحدة قلقة من علاقات ماسك بالصين

أفادت صحيفة Wall Street Journal، أن مسؤولين في واشنطن من ضمنهم بعض المشرعين، قلقون من علاقات إيلون ماسك المالية بالصين.

إقرأ المزيد



وتشير الصحيفة، إلى أن "هذا القلق مرتبط بإمكانية حصول الصين على معلومات سرية، تعود لشركة Space Exploration Technologies Corp التي يملكها ماسك، عبر العاملين الأجانب في الشركة، لهم علاقات بالصين".

وتضيف، كما أن ما يقلقهم أكثر هو "عدم وجود حدود واضحة" بين شركتي سبيس إكس وتيسلا لصناعة السيارات التي يمتلكها ماسك ونشاطها الواسع في الصين.

وتشير الصحيفة، إلى أن النائب كريس ستيوارت عضو لجنة المخابرات من الحزب الجمهوري، يسعى إلى تنظيم لقاءات سرية مع مسؤولين من الوكالات الأمريكية، بما في ذلك المكتب الوطني الأمريكي لاستخبارات الفضاء(NRO). الغرض منها هو محاولة تحديد ما إذا كانت الحكومة الصينية لديها أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع SpaceX.

وتشير الصحيفة، إلى أن ستيوارت يريد أيضًا أن يعرف، ما إذا كانت هناك شركات مرتبطة بالصين استثمرت في SpaceX، ولا يتم تداول أسهمها في البورصة.

المصدر: نوفوستي