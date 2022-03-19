بولندا تخطط للحصول على سفن عسكرية جديدة لسلاح بحريتها

ذكر موقع Naval Today أن بولندا تخطط للحصول على كاسحات ألغام بحرية جديدة لجيشها.

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن "الجيش البولندي من المفترض أن يتسلم خلال الأشهر القليلة القادمة ثاني كاسحة ألغام بحرية من فئة Kormoran-2، كما سيتسلم سفينة أخرى من هذا النوع لاحقا، ومن المتوقع أن تبرم وزارة الدفاع البولندية عقودا للحصول على 3 سفن إضافية من هذه الفئة أيضا بحلول يونيو القادم".

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Kormoran-2 58.5 م، وعرضها 10.3 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 850 طنا، ويمكنها نقل طاقم مكون من 45 شخصا إضافة إلى بعض الجنود ومالمعدات العسكرية، والحركة بسرعة 15 عقدة بحرية، وقطع مسافة 2500 ميل بحري في كل مهمة.

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وتضم منظومة تسليح هذه السفن منظومات Vrobel-2 المضادة للأهداف الجوية، ورشاش من عيار 23 ملم، و4 منظومات "غروم" للدفاع الجوي، و4 رشاشات من عيار 12.7 ملم، كما جهزت بمنظومات سونار متطورة، وغواصات مسيرة صغيرة لاكتشاف وتدمير الألغام البحرية.

المصدر: سلاح روسيا