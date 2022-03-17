إعادة بناء جميلة لامرأة من العصر الحجري "تبدو وكأنها تسافر عبر الزمن"!

تُعرض الآن امرأة من العصر الحجري عاشت قبل 4000 عام تتكئ على عكاز وتتطلع إلى الأمام بينما يندفع صبي صغير مفعم بالحيوية في سباق، في إعادة بناء مذهلة بالحجم الطبيعي في السويد.

وعلى الرغم من أن شكلها جديد - فقد ظهر لأول مرة الشهر الماضي في معرض عن كبار السن في متحف فاسترنورلاندز - عرف الباحثون بوجود هذه المرأة منذ ما يقرب من قرن.

وأثناء تشييد طريق في قرية Lagmansören في عام 1923، وجد العمال بقايا هيكلها العظمي مدفونة بجوار رفات طفل، من المحتمل أن يكون صبيا يبلغ من العمر 7 سنوات.

This Beautiful Reconstruction of a Stone Age Woman Feels Almost Like Time Travel https://t.co/Tam2Lkr1nO — ScienceAlert (@ScienceAlert) March 17, 2022

وقال أوسكار نيلسون، فنان الطب الشرعي المقيم في السويد والذي أمضى 350 ساعة في ابتكار نموذج نابض بالحياة، "بأعيننا وربما في جميع الأوقات، نميل إلى الاعتقاد بأن هذه أم وابنها. يمكن أن يكونا كذلك. أو يمكن أن يكونا شقيقين: أخت وأخ. أو مجرد أصدقاء قبيلة. لا نعرف، لأن الحمض النووي لم يكن محفوظا جيدا لإقامة هذه العلاقة".

ولكن عندما قام نيلسون بتشكيل وضعية المرأة ونحت وجهها، تظاهر بأنها كانت بالقرب من ابنها الذي كان يهرول أمامها.

وقال نيلسون: "إنها تنظر بعين الأم - بحب وقليل من الانضباط". تبدو هذه النظرة الصارمة ولكن الرقيقة وكأنها على وشك أن تنادي الصبي وتطلب منه توخي الحذر.

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ودفنت المرأة والشاب من العصر الحجري الحديث في قبر مبني بالحجارة الطويلة المسطحة على شكل نعش. وقال نيلسون إن المرأة توفيت في أواخر العشرينات أو أوائل الثلاثينات من عمرها. كما أن رفات المرأة لم تظهر عليه أي علامات لسوء التغذية أو الإصابة أو الأمراض، على الرغم من أنه من المحتمل أنها ماتت بسبب مرض لم يترك أثرا على رفاتها.

وقال إنها أكلت طعاما من اليابسة، وكشف فحص النظائر (إصدارات مختلفة من العناصر) في أسنانها، وهو أمر غريب نظرا لأنه عثر على قبرها بالقرب من نهر مليء بالأسماك بالقرب من الشاطئ.

وعندما تلقى نيلسون عمولة إعادة بناء المرأة قبل عامين، أجرى مسحا ضوئيا لجمجمتها وصنع نسخة منها باستخدام طابعة بلاستيكية ثلاثية الأبعاد.

وكما هو الحال مع عمليات إعادة البناء الأخرى التي قام بإنشائها، كان على نيلسون أن يأخذ في الاعتبار عوامل الجنس والعمر والوزن والعرق للفرد القديم، يمكن أن تؤثر على سمك أنسجة وجه الشخص والمظهر العام. ولكن بسبب تدهور الحمض النووي للمرأة بشكل كبير، لم يكن متأكدا من خلفيتها الجينية أو شعرها أو لون عينيها.

لذلك أخذ نيلسون تخمينا مستنيرا حول مظهرها. وكانت هناك ثلاث موجات هجرة كبيرة إلى الدول الاسكندنافية القديمة: خلال الموجة الأولى، وصل الصيادون - الجامعون ذوو البشرة الداكنة الذين يميلون إلى العيون الزرقاء ما بين 12000 و10000 سنة مضت؛ وتضمنت الموجة الثانية مزارعين من ذوي البشرة الفاتحة والشعر الداكن والعينين البنيتين من أقصى الجنوب والذين انتقلوا شمالا منذ حوالي 5000 إلى 4000 عام، عندما كانت هذه المرأة على قيد الحياة؛ وتضمنت الموجة الثالثة ثقافة اليمنايا (التي تم تهجئتها أيضا يمنة) من أوكرانيا الحديثة، والذين كانوا ذوي بشرة أغمق قليلا من المزارعين وجلبوا معهم فن صناعة المعادن عندما وصلوا قبل حوالي 3500 عام.

وبناء على هذه المعلومات، أعطى نيلسون للمرأة شعرا بنيا وعينين، وبشرة فاتحة مثل المزارعين. ومع ذلك، لم تكن المرأة بالضرورة مزارعة بدوام كامل؛ من المحتمل أنها شاركت في مزيج من الصيد والجمع بالإضافة إلى الممارسات الزراعية، على حد قوله.

المصدر: ساينس ألرت