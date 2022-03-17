دبابة هجينة "هندوسوفيتية" بقوة 1000 حصان ترى النور في الهند

ابتكر المهندسون الهنود دبابة هجينة لا مثيل لها في العالم حيث نصبوا على منصة دبابة T-72M1 Ajeya القديمة سوفيتية الصنع برجا من دبابة T-90 Bhis التي تنتجها صناعة الدبابات الهندية.

ومن مميزات تلك الدبابة الهجينة مدفع 120 ملم القادر على استخدام الذخائر الكلاسيكية والصواريخ فائقة الدقة على حد سواء.

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ويشار إلى أن الدبابة الهجينة تستخدم دروعا متعددة الطبقات. أما قوة محركها فازدادت بـ220 حصانا.

ويمتلك البرج المدرع المقتبس من "تي – 90 إس" دروعا أقوى ونظاما أكثر إتقانا لقيادة النيران.

وكانت وسائل الإعلام الهندية قد أفادت في وقت سابق بأن الدبابة الهجينة الجديدة حصلت على محرك ينتج قوة 1000 حصان. كما تم تزويدها بأجهزة الحماية الدينامية التي تستطيع التصدي للذخائر الجوفاء وخارقة الدروع على حد سواء، الأمر الذي يمكن، حسب المهندسين الهنود، أن يُطيل إلى حد بعيد عمر الدبابات القديمة في الجيش الهندي.

وقد أنتجت الصناعة الهندية 8 نماذج من الدبابة الهجينة المذكورة خضعت كلها لسلسلة من الاختبارات. وتم الكشف عنها في العروض العسكرية بدلهي. لكن القيادة العسكرية الهندية لم تُقر بعد على النموذج المدرع الجديد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا