شاهد درجات الحرارة العالمية تخرج عن نطاق السيطرة في "رسم متحرك جديد" لتغير المناخ

يخرج تغير المناخ عن نطاق السيطرة، ويعد الملف المتعرج لدرجات الحرارة العالمية الممتد من 1880 إلى 2021 عمليا عاصفة من الخطر.

وتستند الرسوم المتحركة إلى بيانات من تحليل درجة حرارة سطح GISS التابع لوكالة ناسا، وصممها عالم المناخ إد هوكينز، المعروف بتجميع خطوط المناخ الأصلية ويعمل في جامعة ريدينغ في المملكة المتحدة، وهو مهتم بتنظيم البيانات المناخية بطرق يسهل على الجمهور فهمها وتذكرها.

An excellent visualization of a rapidly changing planet. Monthly global temperature anomalies between the years 1880-2021 based on the GISS Surface Temperature Analysis by @NASAGoddardpic.twitter.com/IDsgCvzoiG — Ricky Arnold (@astro_ricky) March 15, 2022

وفي عام 2016، ظهرت أول "دوامة مناخية" له على الإنترنت. وكانت الطريقة التي مثلت بها الرسوم المتحركة أزمة المناخ الحالية بسيطة بشكل جميل وصارخة بشكل مرعب. واستخدم حتى في حفل افتتاح أولمبياد ريو.

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والآن، عاد اللولب، وبعد خمس سنوات فقط، أصبح "فمه" المفتوح أوسع من أي وقت مضى.

ومع كل شهر من كل عام يمر به في هذا التقويم الدائري، يتم تسجيل خط دوار لبيانات سطح درجة الحرارة العالمية.

ومع بدء السنوات في التراكم، ينشئ خط البيانات نوعا من الشكل الشبيه بالحيوية. ومع حلول منتصف القرن التاسع عشر، بدأ الخط في الانتشار للخارج، ما أدى إلى مزيد من الإعصار.

وبحلول نهاية القرن، كان الحزام يندفع إلى الخارج بسرعة تنذر بالخطر. وبين عامي 2016 و2021، تجاوز الحد الأصفر الذي يمثل درجة واحدة من الاحترار عدة مرات.

وفي يوليو من عام 2021، شهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية أكثر الشهور حرارة في العالم على الإطلاق. ويمكنك رؤيتها في الساعة السادسة تقريبا على دوامة المناخ. وكانت السنوات التسع الماضية كلها من بين أكثر 10 سنوات سخونة مسجلة.

ويبدو أن دوامة البيانات، التي انقلبت على جانبها، جاهزة لابتلاع المستقبل. ويمكن العثور على "الملف" عبر الإنترنت في استوديو التصور العلمي التابع لناسا.

المصدر: ساينس ألرت