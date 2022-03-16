روسيا بصدد تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لأطعمة رواد الفضاء

ابتكر العلماء في جامعة " كوروليوف"بمدينة سامارا الروسية طابعة ثلاثية الأبعاد من شأنها طبخ الطعام لرواد الفضاء أوتوماتيكيا.

أفاد بذلك الأربعاء المكتب الصحفي للجامعة. وقال:" إن الطاهي الآلي سيساعد على تنويع قائمة الطعام وفقا لمشتهيات شخصية لكل رائد فضاء".

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وحسب المكتب الصحفي فإن العلماء ابتكروا لهذا الغرض طابعة ثلاثية الأبعاد تستطيع العمل في ظروف انعدام الوزن. ويتم تحقيق هذا المشروع في إطار برنامج "أولويات 2030" الأكاديمي الاستراتيجي.

وحسب الجامعة فإن مخزون الطعام على متن المحطة الفضائية الدولية عبارة في الوقت الراهن عن مجموعات ذات معيار معيّن من الأطباق المجففة أوالمجمدة تشبه الحساء والحبوب الفورية، التي تحتاج إلى إضافة الماء الساخن إليها قبل تناول الطعام. أما الآلة التي ابتكرها علماء جامعة "كوروليوف" فإنها قادرة على إعداد السلطات والفطائر ومختلف منتجات المعكرونة والشوكولاتة والبسكويت والحلويات، وكذلك وجبات النظام الغذائي بكمية محددة من السعرات الحرارية وتركيب معيّن من مختلف الفيتامينات والمكملات الغذائية.

وحسب المشروع فإن علماء الجامعة يتوجب عليهم الآن وضع برمجيات تسمح بإعداد وصفات باستخدام مجموعة من مكونات الطعام المتوفرة على متن المحطة الفضائية الدولية، من شأنها السيطرة على كل مراحل طبخ الأطباق.

أما الطابعة ثلاثية الأبعاد فيجب عليها أن تكون قادرة على مزج المكونات بنسب محددة أوتوماتيكيا وضبط درجة حرارة خليط المنتج، وقشر الخضار والفواكه، وتقطيع الأطعمة الصلبة. وسيتم تزويد الآلة بثلاجة لحفظ المواد الغذائية.

وقال المدير العلمي لمختبر أنظمة وأجهزة التحليل بجامعة سمارا، سيرغي بورمينسكي، إن تكنولوجيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لها مستقبل كبير ليس في مجال الفضاء فحسب بل وفي مجالات كثيرة أخرى، مثل قطاع المقاهي والمطاعم وصناعة المواد الغذائية وغيرها.

المصدر: تاس