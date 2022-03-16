منظومة "فيتيبسك" تحمي المروحيات الروسية من صواريخ "أرض - جو" في أوكرانيا

نشرت الدفاع الروسية مؤخرا مقطع فيديو أظهر الإنزال الروسي التكتيكي في أحد المطارات الأوكرانية وعمل منظومة "فيتيبسك" على حماية المروحية الروسية من صواريخ "أرض – جو".

كما أظهر الفيديو إبلاغ طيار المروحية عن خطر تعرض مروحيته لخطر الإصابة بصاروخ "سترينغر" المحمول "أرض – جو"، وأظهر أيضا تدمير الصاروخ من قبل أفراد الطاقم.

يذكر أن منظومة "فيتيبسك" المضادة للصواريخ تم تصميمها عام 2015 في شركة " التكنولوجيات اللاسلكية الإلكترونية". وسريعا ما أطلقت عليها تسمية "الملاك الحارس"، إذ أنها قادرة على التتبع الأوتوماتيكي للصواريخ المزوّدة برؤوس رادارية وعاملة بالأشعة تحت الحمراء وتضليلها حيث تستخدم المنظومة التشويش السلبي على شكل مصائد وأفخاخ من ناحية وأجهزة الحماية النشيطة في مجالي الترددات اللاسلكية والأشعة تحت الحمراء من ناحية أخرى.

جدير بالذكر أن "فيتيبسك" بمقدورها حماية المروحية من صواريخ "إرض - جو" و"جو - جو" على حد سواء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا