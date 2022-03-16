"التمساح" يتحوّل في أوكرانيا إلى "قاتل الدبابات"

كان من المخطط بداية استخدام مروحية "كا – 52" (التمساح) كطائرة توجّه طائرات أخرى إلى الأهداف.

لكن تجربة المعارك في سوريا أقنعت القيادة العسكرية بأن تلك المروحية بمقدورها تنفيذ مهام مستقلة.

أوكلت القيادة إلى صناعة الطائرات الروسية مهمة تطوير "التمساح" ليكون قادرا على مكافحة المعدات الحربية للعدو، بما فيها الدبابات والمدرعات.

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وتشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا نسخة مطورة أخيرة لـ" التمساح" وهي "كا – 52 إم".

يذكر أن "التمساح" هي مروحية ضاربة وحيدة في العالم تستخدم مروحتيْن مركبتيْن عموديا، الأمر الذي يمكّنها من إظهار قدراتها الفائقة على القيام بمناورات مختلفة، وبصورة خاصة القدرة على الدوران في الجو لـ360 درجة. وتزوّد المروحية بقمرة القيادة المدرعة التي تسمح لفردي طاقمها باستخدام كرسي القذف ومغادرة المروحية في حال تعرضها لخطر.

وتزود المروحية كذلك بمدفع عيار 30 ملم الذي يمكن أن يطلق 470 طلقة من مخزونه برشقة واحدة.

وبمقدور "التمساح" أن تحمل 2000 كلغ من الحمولة القتالية الخارجية المركبة تحت جناحيها وقد تكون ضمن تلك الحمولة منظومة "شتورم" لصواريخ "أتاكا" المضادة للدبابات والموجهة بالليزر وصواريخ "فيخر" الأكبر قوة التي يمكن أن تخرق الدروع 900 ملم ويمكن إطلاقها من مسافة 8 كلم ليلا و10 كلم نهارا.

كما تم تزويد "التمساح" بمنظومة "فيتيبسك" التي تستطيع حمايتها من صواريخ "أرض – جو" و" جو-جو"، بما في ذلك من صواريخ "ستينغر" المحمولة.

وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم 15 مارس مقطع فيديو أظهر تدمير المعدات الحربية الأوكرانية والقوة البشرية باستخدام مروحية "كا – 52 إم" التي دمّرت شاحنة عسكرية ومدفع هوتزر " أكاتيا" عيار 122 ملم بواسطة مدفعها عيار 30 ملم . وكما دمّر "التمساح" بعض المدرعات بصواريخها الموجهة وغير الموجهة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا