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سلاح البحرية الأمريكي يحصل على سفينة إنزال عسكري جديدة

العلوم والتكنولوجيا

سلاح البحرية الأمريكي يحصل على سفينة إنزال عسكري جديدة
youtube/Huntington Ingalls Industries
صورة أرشيفية
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أعلن موقع Navy Recognition أن سلاح البحرية الأمريكي تسلم مؤخرا سفينة إنزال عسكري جديدة حاملة للمروحيات.

وقال بيان صادر عن حوض بناء السفن التابع لـ Huntington Ingalls Industries الأمريكية "شهد حوضنا في ولاية ميسيسيبي مؤخرا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية الأمريكي سفينة إنزال عسكري جديدة من فئة سان أنطونيو، هذه السفينة ستكون أول سفينة من هذا النوع ستحمل اسم مدينة فورت لودرديل".

وأشار البيان إلى أن العمل على تطوير هذا السفينة كان قد بدأ عام 2017، وأنزلت السفينة إلى المياه أول مرة عام 2020، وانتهت مراحل اختباراتها البحرية عام2021، ومن المفترض أن تسلم لسلاح البحرية الأمريكي قبل نهاية العام الجاري.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن "سان أنطونيو" 208.5 م، وعرضها 32 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 25300 طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة 23 عقدة بحرية، ونقل 360 عسكريا بعتادهم الحربي الكامل، أما سفن Flight II المعدلة عنها فستكون قادرة على نقل 700 جندي، و14 مدرعة وآلية عسكرية، بالإضافة إلى المروحيات، وستسلح بصواريخ مضادة للأهداف الجوية، ورشاشات من عيار 30 و12.7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا

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