بالأرقام.. كم بقي لدى أوكرانيا من الأسلحة الثقيلة حتى اليوم العشرين من العملية العسكرية الروسية؟

تكبدت القوات المسلحة ألأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي خسائر فادحة في البنية التحتية العسكرية والمعدات الحربية.

وحسبما قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف يوم 15 مارس الجاري فإن القوات المسلحة الروسية دمّرت منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا 3920 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، بما فيها: 1306 دبابة وغيرها من المدرعات و127 راجمة للصواريخ، 471 مدفعا ميدانيا ومدفع هاون، 156 طائرة من دون طيار، 1054 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة

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جدير بالذكر أن المجلة السنوية العسكرية IISS The Military ( التوازن العسكري) كانت قد نشرت العام الماضي معلومات تسلط الضوء على كمية الدبابات والمدرعات والمعدات الحربية الأخرى. ولم تطرأ تغييرات ملموسة على تلك المعلومات حتى يوم 24 فبراير الماضي.

وقالت المجلة إن العدد الإجمالي للدبابات في الجيش الأوكراني بلغ بحلول عام 2022 نحو 858 دبابة معظمها من طراز "تي – 62" و2400 مدرعة لنقل الأفراد (بي أم بي وناقلة أفراد مدرعة). وكان من غير المعلوم آنذاك مدى جاهزيتها.

وقد دمّر الجيش الروسي في أول أسبوع للعملية العسكرية فقط 472 مدرعة منها وهناك عدد كبير من المدرعات التي تركها أفراد طواقمها.

أما العدد الإجمالي للمدافع ذاتية الحركة والمقطورة فبلغ عددها في الجيش الأوكراني آنذاك 1800 مدفع.

فيما يتعلق بوسائل الدفاع الجوي كانت في قوام الجيش الأوكراني 400 منظومة للدفاع الجوي، بما فيها 300 منظومة " إس – 300" وتم تدمير معظمها بضربات الصواريخ والمدفعية والطائرات الروسية.

وتضمن سلاح الجو الأوكراني 200 طائرة حربية، منها 125 طائرة تكتيكية من طراز "ميغ – 29" و"سو- 27" وتم تدمير معظمها في مطاراتها أو في الجو في أول أيام العملية العسكرية، ما أدى إلى تحقيق التفوق الجوي الكامل للطيران الروسي في أجواء أوكرانيا.

المصدر: RT