روسيا تختبر في أبريل المقبل روبوتا مدرعا مقاتلا جديدا

سيبدأ في أبريل المقبل بروسيا اختبار دبابة "شتورم" الضاربة المسيرة التي تم تصميمها على أساس دبابة " تي – 72".

وقال مصدر لوكالة "نوفوستي" في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية إن برنامج الاختبار يقضي بإجراء الرمايات بالذخيرة الحية.

إقرأ المزيد

يذكر أن روبوت "شتورم المقاتل المخصص للقتال في شوارع المدن مزود بمدفع ذي ماسورة قصيرة عيار 125 ملم. ويتضمن المجمع المدرع المسير كذلك، إلى جانب دبابة مسيرة متحكم فيها عن بعد، مركز القيادة ذاتي الحركة وروبوت الدعم الناري المزوّد بمدفعي عيار 30 ملم وقاذفات القنابل وراجمة الصواريخ المصغرة "شميل" التي تطلق صواريخ غير موجهة تستخدمها راجمة الصواريخ "أوراغان".

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن الروبوت تم وضعه على منصة دبابة "تي – 72 بي 3" التي تسير بسرعة 65 كلم/ساعة على الطريق المعبدة و45 كلم/ساعة على الطريق الترابية إلى مسافة 500 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا