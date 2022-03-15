صاروخ "كاليبر"المجنح يشارك بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

لا يعرف إلا القليل قبل 7 أكتوبر عام 2015 عن صاروخ "كاليبر" الروسي المجنح.

لكن بعد أن أصابت صواريخ " كاليبر" أهداف الإرهابيين في سوريا بدقة فائقة عرفها العالم كله.

وفي صباح يوم 24 فبراير الماضي فوجئ الجيش الأوكراني بضربات جوية بعيدة المدى وجهتها صواريخ "كاليبر – إم" إلى الأهداف الأرضية، بما فيها المطارات ومستودعات الوقود ومراكز القيادة وغيرها.

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وقد تم تصميم الصواريخ التابعة لأسرة "كاليبر" في مكتب "نوفاتور" الروسي للتصاميم الصاروخية وذلك على أساس مشروعي عام 1975 و1984 للصاروخ النووي المجنح ذي مدى العمل 2500 كلم.

وقد كُشف صاروخ "كاليبر" لأول مرة في معرض "ماكس – 93" للطيران والفضاء في ضواحي موسكو. وتمتلك البحرية الروسية في الوقت الراهن مجمع "كاليبر" الصاروخي الذي يبلغ مدى عمل الصاروخ التابع للمجمع 2000 كلم وهو يحلق بسرعة تقل عن سرعة الصوت.

وقد تم تصميم نموذجين من "كاليبر": وهما "كاليبر- إن كا" للسفن و"كاليبر – بي إل" للغواصات.

وقد تسلمت صواريخ "كاليبر الفرقاطات الروسية من مشروع 22350 والفرقاطات الصغيرة من مشروع "بويان" والغواصات الذرية متعددة المهام من مشروع " 885 ياسن".

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت عام 2018 بأن الصناعة الروسية بدأت في تصميم نموذج جديد من الصاروخ وهو "كاليبر – إم الذي يتوقع أن

يبلغ مدى عمله 4500 كلم وسيزيد وزن رأسه القتالي عن 1000 كلغ وسيختلف عياره عن عيار 533 ملم.

بينما شدد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عام 2019 على ضرورة تصنيع منصة أرضية لصاروخ "كاليبر – إم" بعد أن أعلنت الولايات المتحدة من خروجها من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

مواصفات الصاروخ:

طوله 8.22 متر،

قطره 533 ملم،

ارتفاع تحليقه: 10 أمتار عند الاقتراب من الهدف و20 مترا في المسار،

نظام التوجيه: استمراري أو عن طريق الملاحة الفضائية "غلوناس"،

مدى العمل 2000 – 4500 كلم، سرعة التحليق 0.8 ماخ – 2 ماخ.

المصدر: RT