صحيفة: براءة اختراع لمشروع كويتي يطيل عمر الأجهزة الإلكترونية

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن أحد المهندسين الكويتيين حصل على براءة اختراع عن مشروع خاص بتبريد الأجهزة الإلكترونية.

وقال سلطان الشريف للصحيفة إن مشروعه "خاص برفع الكفاءة الحرارية لأجهزة تبريد الأجهزة الإلكترونية بنسبة تصل إلى 200 في المئة" وأضاف أن اختراعه يضمن زيادة كفاءة الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها.

وأوضح الشريف أنه سيعمل من خلال مشروعه، الذي حاز فيه براءة اختراع من الولايات المتحدة، على توسيع التنفيذ محليا، وأعرب عن أمانيه بأن يلقى اختراعه "استحسان الجهات المعنية في الدولة للاستفادة منه".



المصدر: صحيفة "القبس"