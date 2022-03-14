"قاذفة الجحيم" الروسية ترعب الجيش الأوكراني في سماء كييف

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر لأول مرة مقاتلة "سو-34" الملقبة بـ"قاذفة الجحيم" لحظة استهدف البنية التحتية العسكرية التابعة لوحدات القوميين الأوكرانيين.

إقرأ المزيد

وقامت القاذفة الروسية باستهداف البنية التحتية بصاروخ عالي الدقة في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واستخدمت مقاتلات القاذفة "سو-34" قنابل "كاب – 500" فائقة الدقة وصواريخ "خا – 29 إل" الموجهة بالليزر حيث تعد "سو - 32" من أقوى المقاتلات - القاذفات في الجيش الروسي.

وتعد "سو - 32" مقاتلة وطائرة هجومية وقاذفة في آن واحد، يسمونها في الغرب "بطة الجحيم القاتلة" لأن شكل قمرة القيادة يشبه رأس البطة.

تحتوي Su-34، المصممة استنادا إلى مقاتلة التفوق الجوي Su-27 Flanker، على قمرة قيادة مدرعة مع مقعدين يقعان بجانب بعضها البعض لطاقمها المكون من شخصين: القائد ومساعد الطيار.

تم تصميم Su-34 بشكل أساسي للنشر التكتيكي ضد الأهداف البرية والبحرية (القصف التكتيكي / الهجوم / أدوار الاعتراض ، بما في ذلك ضد الأهداف الصغيرة والمتحركة) في المهام الفردية والجماعية في النهار والليل ، في ظل ظروف مناخية مواتية وسيئة وفي بيئة معادية ، وكذلك للاستطلاع الجوي.

إقرأ المزيد

تشتمل الأسلحة غير الموجهة التي تحملها هذه الطائرة قنابل FAB-500T و BETAB-500ShP و ODAB-500PM و OFAB-250-270 و ODAB-100-120 و P-50T بالإضافة إلى صواريخ S-8OM و S-8BM و S-13OF و S-8KOM و S-25OFM-PU. تشتمل الأسلحة الموجهة أو الذكية التي تحملها الآتي: صواريخ جو-جو R-27R1 (ER1) و R-27T1 (ET1) و R-73E و RVV-AE ؛ صواريخ جو – أرض Kh-59ME و Kh-31A و Kh-31P و Kh-29T (TE) و Kh-29L و S-25LD ؛ KAB-500Kr ، KAB-500L ، KAB-1500KR ، KAB-1500L LGBs ؛ و RBK-500 SPBE-D العنقودية. تم تجهيز Su-34 أيضًا بمدفع GSh-301 عيار 30 ملم مع 150 طلقة.

المصدر: RT