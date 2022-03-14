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"قاذفة الجحيم" الروسية ترعب الجيش الأوكراني في سماء كييف

العلوم والتكنولوجيا

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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر لأول مرة مقاتلة "سو-34" الملقبة بـ"قاذفة الجحيم" لحظة استهدف البنية التحتية العسكرية التابعة لوحدات القوميين الأوكرانيين.

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وقامت القاذفة الروسية باستهداف البنية التحتية بصاروخ عالي الدقة في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واستخدمت مقاتلات القاذفة "سو-34" قنابل "كاب – 500" فائقة الدقة وصواريخ "خا – 29 إل" الموجهة بالليزر حيث تعد "سو - 32" من أقوى المقاتلات - القاذفات في الجيش الروسي.

وتعد "سو - 32" مقاتلة وطائرة هجومية وقاذفة في آن واحد، يسمونها في الغرب "بطة الجحيم القاتلة" لأن شكل قمرة القيادة يشبه رأس البطة.

تحتوي Su-34، المصممة استنادا إلى مقاتلة التفوق الجوي Su-27 Flanker، على قمرة قيادة مدرعة مع مقعدين يقعان بجانب بعضها البعض لطاقمها المكون من شخصين: القائد ومساعد الطيار.

تم تصميم Su-34 بشكل أساسي للنشر التكتيكي ضد الأهداف البرية والبحرية (القصف التكتيكي / الهجوم / أدوار الاعتراض ، بما في ذلك ضد الأهداف الصغيرة والمتحركة) في المهام الفردية والجماعية في النهار والليل ، في ظل ظروف مناخية مواتية وسيئة وفي بيئة معادية ، وكذلك للاستطلاع الجوي.

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تشتمل الأسلحة غير الموجهة التي تحملها هذه الطائرة قنابل FAB-500T و BETAB-500ShP و ODAB-500PM و OFAB-250-270 و ODAB-100-120 و P-50T بالإضافة إلى صواريخ S-8OM و S-8BM و S-13OF و S-8KOM و S-25OFM-PU. تشتمل الأسلحة الموجهة أو الذكية التي تحملها الآتي: صواريخ جو-جو R-27R1 (ER1) و R-27T1 (ET1) و R-73E و RVV-AE ؛ صواريخ جو – أرض Kh-59ME و Kh-31A و Kh-31P و Kh-29T (TE) و Kh-29L و S-25LD ؛ KAB-500Kr ، KAB-500L ، KAB-1500KR ، KAB-1500L LGBs ؛ و RBK-500 SPBE-D العنقودية. تم تجهيز Su-34 أيضًا بمدفع GSh-301 عيار 30 ملم مع 150 طلقة.

المصدر: RT

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