الولايات المتحدة تبني مدمرة جديدة لسلاح بحريتها

أعلن موقع Naval Today المتخصص بالشؤون العسكرية أن الولايات المتحدة تعمل على بناء مدمرة حربية جديدة لسلاح بحريتها.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "بدأ حوض بناء السفن Huntington Ingalls Industries الأمريكي في ولاية ميسيسيبي ببناء مدمرة عسكرية جديدة لصالح سلاح البحرية في البلاد، وهي السفينة رقم 78 من فئة Arleigh Burke التي تصنعها الولايات المتحدة، وتعتبر ثالث سفينة معدلة من طراز Flight III التابع لهذه الفئة".

وأشار الموقع إلى أن السفينة الجديدة تختلف عن سفن Arleigh Burke التقليدية برادارات توفر رؤية ثلاثية الأبعاد للأهداف المعادية، ومنظومات دفاع جوي ومنظومات مضادة للصواريخ من فئة AN/SPY-6(V)1، ومنظومات قادرة على رصد الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة.

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ويبلغ طول كل مدمرة من طراز Arleigh Burke- Flight III نحو 155مترا، وعرضها 20م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9700 طن، ويمكن لهذه السفن نقل 300 شخص، والحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4400 ميل بحري في كل مهمة.

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وتتسلح هذه السفن بمنصات Mk.41 القادرة على إطلاق صواريخ مضادة للأهداف الجوية وصواريخ مجنحة وصواريخ ASROC المضادة للأهداف البحرية، إضافة إلى مدافع من عيار 127 ملم، ومدافع M242 Bushmaster من عيار 25 ملم، و4 رشاشات من عيار 12,7 ملم، ومنظومات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا