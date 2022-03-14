من أسلحة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. الدبابة الطائرة " سو- 25"

بدأ العمل على تصميم قاذفة "سو- 25" ( الغراب) الميدانية في مكتب "سوخوي" الروسي للتصاميم في منتصف سبعينيات القرن الماضي.

وقامت القاذفة بأول رحلة جوية لها في 22 فبراير عام 1975. وبدأ استخدامها في الجيش السوفيتي منذ عام 1981. وشاركت الطائرة في النزاعات العسكرية العديدة، بما فيها أفغانستان وسوريا.

وكان يفترض أولا أن تستخدم الطائرات الحربية من هذا النوع في القوات المسلحة الروسية لغاية عام 2020. لكن وزارة الدفاع الروسية أعلنت عام 2009 عن استئناف مشتريات قاذفات "سو – 25" الميدانية لتستخدم في القوات الجو – فضائية الروسية.

الجيش الروسي

مواصفات الطائرة الرئيسية:

طاقم الطائرة فرد واحد

باع جناحها 14.36 متر

وزن الطائرة الفارغة 9311 كيلوغراما

الوزن الأقصى عند الإقلاع 17600 كيلوغرام

السرعة القصوى 1000 كلم/ساعة

مدى العمل 650 كلم

أسلحة الطائرة:

-الصواريخ الموجهة " جو- إرض" من طراز " إس – 25 إل" ، خا 25 إم إل" ، "خا – 29 إم إل.

-صواريخ "جو – جو" من طراز "إر – 60" ذات مدى العمل القصير تستخدم لمكافحة المروحيات وتم تزويدها برؤوس التوجيه العاملة بالأشعة تحت الحمراء.

-الصواريخ غير الموجهة من طراز "فاب – 100، 250، 500 والتي تركّب تحت الجناحين،

القنابل فائقة الدقة بمختلف أنواعها.

تم تزويد الطائرة كذلك بمدفع ثنائي المواسير عيار 30 ملم لتدمير المدرعات والقوة البشرية والأهداف الجوية المحلقة على مسافات قريبة ومتوسطة. ويبلغ مخزون المدفع 250 قذيفة يمكن أن يرميها الطيار برشقة واحدة غير منقطعة وتبلغ سرعة الرمي عند ذلك 3000 طلقة في الدقيقة.

المصدر: RT