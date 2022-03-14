روسيا تؤيد قرارا حكوميا بإلغاء مطلب نشر مقالات علمائها في مجلات أجنبية

أيدت أكاديمية التعليم الروسية قرارا بإلغاء مطلب النشر الإلزامي لمقالات في مجلات أجنبية للعلماء الروس الذين يشاركون في البحوث العلمية ويتلقون منحات مالية لتطوير البرامج العلمية.

وذلك في إطار نظامي الاقتباس Web of Science و Scopus. فيما شددت الأكاديمية على أنه ليس من الضروري العزلة عن العلم العالمي.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته الأسبوع الماضي أكاديمية التعليم الروسية.

إقرأ المزيد

من ناحية أخرى فإن الأكاديمية أشارت إلى ضرورة التركيز على المجلات راقية المستوى التي تتطور في بلدان رابطة الدول المستقلة وكذلك في صربيا والصين والهند وبلدان أمريكا اللاتينية، وشددت على ضرورة التعاون في مجال التعليم مع مؤسسات وجامعات ومعاهد لا تعمل على تسييس العلم. واشارت الأكاديمية إلى أن المجلات الغربية غالبا ما تمارس سياسة التمييز بالنسبة إلى العلماء الروس وخاصة الذين يعملون في مجال العلوم الإنسانية.

وقال البيان إن أكاديمية التعليم كانت دائما تصر على ضرورة دعم منشورات العلم الروسية ورفع منزلتها.

يذكر أن ناطق باسم ديوان نائب رئيس الوزراء، دميتري تشيرنيشينكو كان قد أفاد في وقت سابق بأن الحكومة الروسية تنوي إلغاء مطلب نشر مقالات في مجلات علمية أجنبية عند تنفيذ المشاريع والبرامج الفدرالية وكذلك عند إجراء البحوث العلمية تحت رعاية الدولة التي تقدم منحات مالية.

المصدر: تاس