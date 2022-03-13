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خبير: لا يوجد ما يمكنه التصدي لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي

العلوم والتكنولوجيا

خبير: لا يوجد ما يمكنه التصدي لصاروخ
Sputnik
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قال غيورغي روسلياكوف، قائد السلاح الصاروخي والمدفعي في فرقاطة "الأميرال غورشكوف"، إنه من المستحيل رصد واكتشاف صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي المجنح.

وذكر الضابط، أنه يتم تحقيق ذلك ليس فقط بسبب سرعة هذا الصاروخ العالية، بل وبفضل تكنولوجيا "ستيلس" المستخدمة فيه.

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ووفقا له، يعتبر صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي، سلاحا لا توجد ضده لدى العدو المفترض، أية تدابير حتى الآن.

وأضاف: "لم يتم حتى الآن، تصميم أية منظومة مضادة يمكنها التصدي له. وهذا يعني أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي نظام دفاع جوي أو منظومة دفاع مضادة للصواريخ يمكنها اكتشاف تسيركون فما بالك باعتراضه".

وأوضح روسلياكوف أنه يمكن إطلاق صواريخ "تسيركون" على شكل صليات في دفعة واحدة – وبالتالي يمكنه استهداف سفينة واحدة أو مجموعة سفن بضربة واحدة.

المصدر: تاس

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