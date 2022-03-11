الجيش المصري يعلن تمكنه من صناعة منتج عسكري جديد ظهر في السعودية

أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري محمد أحمد مرسي أن مصر نجحت في صناعة الصلب المدرع الذي تم عرضه في معرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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وأضاف محمد أحمد مرسي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري أن القيادة السياسية وجهت بامتلاك الصلب المدرع حتى لا تتوقف الصناعة في الدول العربية نتيجة أزمة كورونا أو غيرها، مشيرا إلى أن جودة المنتج عالية والكثير من الصناع تعاقدوا مع مصر بشأنه والقاهرة تطمح في تصديره وفتح أسواق جديدة إقليميا وعالميا.

وأوضح أن الصناعة العربية تتطور من خلال التعاون والتكامل مع الدول الأوربية والآسيوية، واحترام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما تفعله مصر من خلال تعزيز التعاون العسكري مع كوريا، مشيرا إلى أنه ستكون هناك خطوات جدية في الأيام المقبلة بشأن الصناعات المختلفة.

المصدر: أخبار اليوم