 
مباشر

الجيش المصري يعلن تمكنه من صناعة منتج عسكري جديد ظهر في السعودية

العلوم والتكنولوجيا

الجيش المصري يعلن تمكنه من صناعة منتج عسكري جديد ظهر في السعودية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skms

أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري محمد أحمد مرسي أن مصر نجحت في صناعة الصلب المدرع الذي تم عرضه في معرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

إقرأ المزيد
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع طائرات C130 لمصر
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع طائرات C130 لمصر

وأضاف محمد أحمد مرسي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري أن القيادة السياسية وجهت بامتلاك الصلب المدرع حتى لا تتوقف الصناعة في الدول العربية نتيجة أزمة كورونا أو غيرها، مشيرا إلى أن جودة المنتج عالية والكثير من الصناع تعاقدوا مع مصر بشأنه والقاهرة تطمح في تصديره وفتح أسواق جديدة إقليميا وعالميا.

وأوضح أن الصناعة العربية تتطور من خلال التعاون والتكامل مع الدول الأوربية والآسيوية، واحترام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما تفعله مصر من خلال تعزيز التعاون العسكري مع كوريا، مشيرا إلى أنه ستكون هناك خطوات جدية في الأيام المقبلة بشأن الصناعات المختلفة.

المصدر: أخبار اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا