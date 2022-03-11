الدفاع الروسية تنشر فيديو لعمل "صياد الليل" في أجواء أوكرانيا

تم تدمير قافلة من المدرعات الأوكرانية نتيجة غارة جوية شنتها مروحيتا " مي – 28 إن إم" ( صياد الليل) و" كا – 52"(التمساح).

وقد وُجهت ضربات جوية في ظروف الطقس المعقد والريح الشديدة والرؤية المحدودة.

وقد استخدم الطيارون الروس أسلحة الصواريخ والمدافع والرشاشات ودمروا الدبابات والعربات المدرعة والمركبات.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية التي نشرت كذلك مقطع فيديو أظهر الغارة الجوية. كما أظهر الفيديو ضربة وجّهتها مروحية "صياد الليل" المطوّرة المزوّدة برادار يركب فوق مروحتها الرئيسية يسمح بكشف أهداف مموّهة على خلفية التضاريس المعقدة ومن مسافة بعيدة.

وتتعلق مروحية "صياد الليل" في الجو صامتة قبل أن تطلق النيران من مدفع عيار 30 ملم، ما يزيد إلى حد بعيد من دقة الرماية وهي خارج منطقة تأثير رشاشات العدو المضادة للجو.

وأظهر الفيديو كذلك رشقة الصواريخ الحوية غير الموجّهة التي أطلقها "صياد الليل". ويمكن أن تزوّد "مي – 28" بـ3 أنواع من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات يتراوح مدى عملها بين 6 و10 كيلومترات، فضلا عن صواريخ موجهة " جو – جو" والصواريخ غير الموجهة والقنابل الجوية بوزن 500 كلغ.

كما أظهر مقطع فيديو آخر نشرته الدفاع الروسية نتائج الغارة الجوية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا