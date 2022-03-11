العثور على أوان سحرية قديمة في منزل أحد سكان القدس

عثرت الشرطة الإسرائيلية في منزل أحد سكان مدينة القدس على أوان سحرية عمرها 1500 عام وقطع أثرية قديمة أخرى.





وتشير صحيفة The Jerusalem Post، إلى أن الشرطة عثرت على "أواني القسم" التي كانت تستخدم كتعويذات- عليها نقوش سحرية وكلمات بالعبرية، من المفترض أنها لحماية أصحابها من اللعنات والشياطين والأمراض والآفات. وكانت هذه الأواني السحرية تدفن في أرض المنزل عادة.

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ويقول أمير جابور، رئيس قسم مكافحة السرقات في إدارة الآثار، "هذا النص كتبه فنانون لزبون معين، مع الأخذ بالاعتبار احتياجاته الشخصية".

ويذكر أن الأواني السحرية جاءت من مستوطنات في بلاد ما بين النهرين (العراق حاليا)، حيث بعد حرب عام 2003 بدأت هذه القطع الأثرية تظهر في الأسواق الدولية.

ويبدو أن المشتبه به بسرقة هذه القطع الأثرية قد أصلحها ورممها من أجل عرضها للبيع لاحقا. لأن الشرطة عثرت في منزله على أدوات ومعدات مختلفة تستخدم في ترميم السيراميك وتنظيف المعادن القديمة والقطع النقدية المعدنية.

وبالإضافة إلى هذا، صادرت الشرطة أيضا المئات من القطع النقدية المعدنية وأثاثا من عظم العاج بطراز فينيقي وزخارف مصرية، إذ ليس مستبعدا أن هذه القطع قد سرقت من مقبرة توراتية في السامرة أو شمال إسرائيل.

ووفقا لإيلي إسكوسيدو، مدير إدارة الآثار في إسرائيل، إن التجار غير الشرعيين يشجعون اللصوص على البحث عن المواقع الأثرية وتدميرها من أجل الحصول على القطع الأثرية لبيعها.

ويقول، "بسبب جشعهم يسرقون الآثار القديمة ويفصلونها عن سياقها التاريخي، وهم بهذا العمل يخفون جزءا من تاريخ البشرية".

المصدر: نوفوستي