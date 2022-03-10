بريطانيا تصنع سفنا صاروخية جديدة لسلاح بحريتها

أعلن موقع Naval Today أن بريطانيا تعمل على تصنيع فرقاطات صاروخية جديدة لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "تخطط بريطانيا لإنزال أول فرقاطة عسكرية جديدة من فئة Type-26 إلى المياه نهاية العام الجاري، هذه السفينة التي ستحمل اسم غلاسكو ستكون واحدة من أصل بضع فرقاطات جديدة مخصصة لسلاح البحرية البريطاني".

وأضاف المنشور "حوض بناء السفن التابع لشركة BAE Systems البريطانية يعمل حاليا على بناء فرقاطتين أخريين من فئة Type-26، السفينة الثانية بدأ تطويرها عام 2019، أما السفينة الثالثة فبدأ العمل على تصنيعها عام 2021، بناء الفرقاطات الثلاث سيكلف بريطانيا نحو 4.8 مليار دولار".

ويبلغ طول كل سفينة من السفن الجديدة 150 مترا، وعرضها 21 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 8000 طن تقريبا، ويمكن لهذه السفن حمل طاقم أساسي يتألف من 157 شخصا، وقطع مسافة 7000 ميل في كل مهمة، والحركة بسرعة 26 عقدة بحرية.

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وتضم منظومات تسليحها صواريخ ASROC المضادة للغواصات، وصواريخ AGM-158C LRASM المضادة للسفن، ومدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات من عيار 20 و30 ملم.

المصدر: سلاح روسيا