مستخدمو الإنترنت ينشرون فيديو لسير قطار مدرع روسي في أوكرانيا

نشر مستخدمو الانترنت من مدينة ميليتوبول الأوكرانية مقطع فيديو أظهر قطارا مدرعا روسيا ينقل 248 شخصا تم إجلاؤهم مؤخرا من أوكرانيا إلى القرم.

وكان ضمنهم 240 أجنبيا، بمن فيهم الأتراك، المصريون، الأذربيجانيون، الباكستانيون، السويديون، الإيطاليون، البرازيليون، الهنود، المغاربة.

ولفت القطار المدرع أنظار الكثيرين من مستخدمي الإنترنت والخبراء العسكريين، إذ أن هذ النوع من المعدات الحربية يعتبر نادرا جدا ويعتبر الكثيرون أن أوانه قد فات.

وأظهر الفيديو أن القطار المدرع مزوّد بمنظومة الرشاشات المضادة للطائرات" 2×زي أو – 2 – 23 " ومنصة مدرعة وعربة القيادة وجرار مدرع.

يذكر أن غالبية الجيوش تخلت نهاية القرن الـ20 عن استخدام القطارات المدرعة. وتم إخراجها من قوام قوات سكك الحديد الروسية مطلع التسعينيات بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

لكن بعضها عاد عام 2000 لتشارك في الحرب الشيشانية حيث استخدمت للحيلولة دون حرب سكك الحديد ومقاومة العمل التخريبي وإزالة حقول الألغام ومرافقة القطارات العسكرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا