الجيش الياباني يعزز قدراته بغواصة "الحوت الكبير"

أعلن موقع Naval Today أن سلاح البحرية في الجيش الياباني حصل على غواصة قتالية جديدة.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Mitsubishi Heavy Industries اليابانية مؤخرا احتفالية خصصت لتسليم جيش البلاد غواصة قتالية من فئة Taigei الجديدة المعدّلة".

وأضاف المنشور "هذه الغواصة هي أول غواصة من أصل 7 غواصات Taigei كانت اليابان قد طلبتها لسلاح بحريتها، وتتميز الغواصات الجديدة المعدلة من هذا النوع بأجهزة سونار متطورة وبقدرات ممتازة في التخفي عن رادرات العدو، فضلا عن أنها مجهزة ببطاريات ليثيوم متطورة تضمن عملها بشكل صامت تحت المياه".

وكانت اليابان قد بدأت بتطوير أول غواصة Taigei معدّلة عام 2018، وأنزلتها إلى المياه في أكتوبر 2020، أما الغواصة الثانية فباشرت بالعمل على تصنيعها عام 2019 وأنزلتها إلى المياه عام 2021، ومن المفترض أن تسلمها للجيش العام القادم.

ويبلغ طول كل غواصة من غواصات Taigei الجديدة نحو 84 مترا، وعرضها 9.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه حوالي 3000 طن.

ويمكن لهذه الغواصات حمل طاقم مكون من 70 شخصا، فضلا عن أنها مسلحة بطوربيدات من عيار 533 ملم، صواريخ "هاربون" المضادة للأهداف البحرية.

المصدر: سلاح روسيا