روسيا تعلن عن تسريع عملية إنتاج نسخة خالية من قطع الغيار الأجنبية لـ" سوبرجيت"

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية عن تسريع عملية إطلاق نسخة خالية من أي قطع غيار أجنبية لطائرة الركاب "سوخوي سوبر جيت 100".

وقال ناطق باسم الوزارة إنه يخطط للحصول على الترخيص باستخدام محرك "بي دي – 8" الجوي روسي الصنع بعد 12 أو 14 شهرا.

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وأعلن وزير الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتوروف، أنه سيتم تسريع عملية إنتاج نموذج خال من قطع الغيار الأجنبية من طائرة " سوخوي سوبر جيت 100" وذلك بفضل استخدام محرك "بي دي – 8" روسي الصنع، الذي يتوقع أن يحصل على ترخيص الطيران خلال 12 أو 14 شهرا.

وقد أوكل الوزير لصناع الطيارات الروسية بتسريع عملية إنتاج الطائرة وجعل محرك "بي دي – 8" الجوي جاهزا لنصبه في "سوبرجيت" بعد 12 أو 14 شهرا.

يذكر أن شركة "بوينغ" الأمريكية كانت قد علّقت في وقت سابق شراء التيتانيوم في روسيا ورفضت توريد قطع الغيار لطائراتها إلى الشركات الروسية، كما أعلنت "بوينغ" أنها تعلّق الدعم التقني لشركات الطيران الروسية وصيانة طائراتها التي تستخدمها الشركات الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا