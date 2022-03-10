الروس يبتكرون غرسات ثلاثية الأبعاد يغطيها طلاء مقاوم للبكتيريا

ابتكر العلماء الروس غرسات ثلاثية الأبعاد مع طلاء حيوي مضاد للبكتيريا تتضمن مكوناته الزنك والفضة وفوسفات الكالسيوم.

وتتفاعل مكونات هيكل الغرسة مع أنسجة العظام وتساهم في تجديدها، جاء ذلك في بيان نشره معهد "نوفوسيبيرسك" الروسي لجراحة العظام .

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وتعتمد الغرسات ثلاثية الأبعاد التي تم الحصول عليها في معهد "نوفوسيبيرسك" على تكنولوجيات الواقع المعزز ذات طلاء حيوي مضاد للبكتيريا ويحتوي الطلاء على الزنك والفضة وفوسفات الكالسيوم وله عدد من الخصائص الوقائية، بما في ذلك المضادة للبكتيريا.

وعمل على ابتكار الغرسات الباحثون في معهد "نوفوسيبيرسك"، مركز البحوث الفدرالية للطب الأساسي والطب التحويلي ومعهد فيزياء المتانة وفرع سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية في مدينة تومسك بغرب سببيريا.

وأوضح مؤلفو الدراسة بهذا الشأن، أن إعداد مواد مسامية ثلاثية الأبعاد للتعويض عن عيوب العظام وتجديدها اللاحق هو مجال مهم في علم المواد الطبية.

وقالت إرينا كيريلوفا نائب مدير معهد "نوفوسيبيرسك": لقد استوضحنا أن الخلايا المزروعة تحتفظ بقدرتها، مما سمح لنا بالخروج باستنتاج مفاده بأن الغرسة ومكوناتها لا تؤثر سلبا على معدل التنفس الخلوي، ما يضمن الحفاظ على قابلية الخلية للبقاء على قيد الحياة لمدة 48 ساعة."

وحسب المكتب الصحفي للمعهد، فإن مثل هذه الغرسات لا بديل لها في الحالات السريرية المعقدة، بما في ذلك جراحة المفاصل .

وقد نُشر المقال العلمي بعنوان "الغرسات ثلاثية الأبعاد بالزنك والفضة وفوسفات الكالسيوم والتي تم الحصول عليها بتقنيات الواقع المعزز" في مجلة Materials Characterization الأمريكية العلمية.

المصدر: تاس