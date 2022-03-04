سلاح البحرية الأمريكي يحصل على غواصة صاروخية جديدة

ذكر موقع Armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الأمريكي حصل على غواصة صاروخية جديدة من فئة "فرجينيا".

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "سلّمت مؤخرا شركة General Dynamics Electric Boat الأمريكية سلاح البحرية في البلاد غواصة قتالية جديدة متعددة الأغراض من فئة فرجينيا.. هذه الغواصة هي رقم 20 من هذا النوع التي تصنع لصالح الجيش الأمريكي، وثاني غواصة معدّلة ضمن فئة Block IV".

وأوضح المنشور أن الولايات المتحدة بدأت بتطوير هذه الغواصة عام 2014، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2019، وكان من المفترض أن تسلم لسلاح البحرية الأمريكي عام 2020 لكن العملية أجلت حتى العام الجاري لإخضاعها لمزيد من الاختبارات.

ومع حصول الجيش الأمريكي على الغواصة الجديدة بات يملك 20 غواصة من نوع "فرجينيا"، ومن المخطط أن يحصل مستقبلا على عدد إضافي من هذه الغواصات ليصبح عددها في سلاح البحرية 48 غواصة.

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ويبلغ طول كل غواصة من غواصات "فرجينيا" نحو 115 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7800 طن، ويمكنها حمل طاقم مكون من 134 شخصا إضافة إلى 14 ضابطا، والحركة بسرعة تصل إلى 34 عقدة بحرية، وتتسلح هذه الغواصات بصواريخ "توماهوك" المجنحة، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا