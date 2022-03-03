الولايات المتحدة تختبر حاملة طائرات بعد تعديلها

أعلن موقع Naval Today أن الخبراء في الولايات المتحدة ماضون في اختبار حاملة طائرات من فئة "جيرالد فورد" كانت قد خضعت لعمليات صيانة وتحديث.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "أكملت أول حاملة طائرات أمريكية من فئة جيرالد فورد بنجاح الاختبارات البحرية التي خضعت لها قبالة سواحل فرجينيا، ويجري الاستعداد لتشغيلها لصالح سلاح البحرية الأمريكي".

وأضاف المنشور "الاختبارات جاءت بعد أن خضعت السفينة لعمليات صيانة وتحديث استمرت لستة أشهر في حوض بناء السفن التابع لشركة Huntington Ingalls Industries، وبعد الانتهاء من الاختبارات توجهت السفينة إلى مينائها في قاعدة نورفولك البحرية حيث سيتم تدريب الطواقم الخاصة بها لمنح أفراد الطواقم التصاريح اللازمة قبل تسلمها بشكل رسمي، وبعدها من المفترض أن تغادر القاعدة خريف العام الجاري".

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بتطوير حاملة الطائرات المذكورة عام 2005، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2013، وعام 2017 ضمتها بشكل رسمي إلى سلاح البحرية في الجيش.

ويبلغ طول هذه السفينة 333 مترا، وعرضها 78 م، ويمكنها الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، كما صممت لتكون قادرة على حمل 30 طائرة مقاتلة ومروحية، ومن بينها مقاتلات F-35 الأمريكية، كما سلّحت بصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبحرية، ومدافع ورشاشات من عيار 20 و12.7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا