قوات الردع الاستراتيجي الروسية.. كيف يؤثر وضعها في حالة تأهب قصوى؟

إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وضع قوات الردع الاسترتيجية الروسية في حالة تأهب قصوى أثار تساؤلات عديدة حول ماهية هذه القوات، وكيف يمكن أن تؤثر في مسار العمليات العسكرية.

خلال اجتماعه بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بإعلان حالة التأهب القصوى لقوات الردع الاستراتيجي النووية.

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب، وقال إنهم "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

من جهته أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات "الثالوث النووي" الروسي بدأت بالمناوبات بطواقم معززة.

وحسبما أفادت وزارة الدفاع، فإن شويغو أبلغ الرئيس بوتين بأنه قد بدأت مراكز التحكم التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ وقيادة الطيران بعيد المدى، بالمناوبات القتالية.

هذا وتمثل قوات الردع الاستراتيجية الروسية عماد الجيش الروسي، وهدفها ردع العدوان عن روسيا وحلفائها. وتنقسم هذه القوات إلى القوات الهجومية الاستراتيجية والقوات الدفاعية الاستراتيجية.

إذا..

ماذا نعرف عن "الثالوث النووي" الروسي؟

وما هو الفرق بين القوات الهجومية الاستراتيجية والقوات الدفاعية الاستراتيجية؟

وما هي دلالات نشر قوات الردع النووي الاستراتيجي الروسية؟

أسئلة ناقشناها في لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب

ومع آنا كنيشنكو، مراسلة RT ومقدمة برنامج "كلاشينكوفا" لأحدث أنواع السلاح الروسي،

ومع الأستاذ فواز حلمي، الخبير العسكري والاستراتيجي من لندن.

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