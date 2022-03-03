فرنسا تزود سلاح بحريتها بسفن عسكرية جديدة

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن فرنسا تصنع سفنا عسكرية جديدة لسلاح بحريتها.

وجاء في منشور على الموقع "أكملت شركة Chantiers de l'Atlantique الفرنسية في وقت قياسي تجميع أول سفينة دعم عسكري من فئة جاك شوفالييه مخصصة لسلاح البحرية الفرنسي، وتم توصيل الجزء الأخير من الهيكل مع بدن السفينة الأساسي في حوض بناء السفن في سان نازير".

وتبعا للمنشور فإن القسم الأول من بدن السفينة كان قد وصل إلى حوض بناء السفن المذكور في منتصف ديسمبر 2021، وشهد الحوض احتفالية خاصة لتصنيع السفينة أواخر الشهر نفسه، أما عملية تجميع الأجزاء الرئيسية لهيكل السفينة فقد استغرقت نحو 50 يوما.

ومن المخطط أن يتسلم سلاح البحرية الفرنسي السفينة الأولى من فئة "جاك شوفالييه" أواخر العام الجاري، وأن يحصل على 3 سفن أخرى من نفس النوع قبل نهاية عام 2029.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 149 مترا، وعرضها 27.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 31000 طن، كما ستكون قادرة على الإبحار بسرعة 19.8 عقدة بحرية، ونقل طاقم أساسي مكون من 130 شخصا.

المصدر: سلاح روسيا