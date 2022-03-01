الروس يبتكرون عقارا مضادا للسرطان يصنع من قشرة البتولا

ابتكر علماء كراسنويارسك الروسية مركبات جديدة مضادة للسرطان تعتمد على مادة بيتولين ديبروبيونات منشأها هو قشرة البتولا.

ونشرالعلماء نتائج الدراسة في مجلة Biointerface Research in Applied Chemistry. جاء ذلك في بيان أصدره مركز " كراسنويارسك" العلمي الفدرالي التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

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يذكر أن بيتولين ديبروبيونات هو مركب متكوّن من حمض البتيولين وحمض البروبيونيك يستخدم لعلاج العديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السرطان.

وابتكر العلماء الروس طريقة مبسطة للحصول على المادة المذكورة من قشرة البتولا، مع العلم أن استخدامها في الطب كان صعبا بسبب أن المركب لا يتفاعل مع الماء إلا بصعوبة.

وابتكر العلماء من كراسنويارسك مركبا يذوب في الماء ويدمر الخلايا السرطانية. وأظهر المركب الجديد نتائج أفضل مما أظهرته المادة الأصلية.

ومن أجل تحسين مواصفات مادة بيتولين ديبروبينات تم تخصيبها بمواد السكاريد العديدة، التي يتم استخراجها من خشب الصنوبر، والتي تعمل كمادة معقّمة ومعززة للمناعة.

ومن أجل زيادة معدل انحلال المركب في الماء، تم إعداده على شكل مسحوق أوأغشية رقيقة. ولكلا الخيارين قدرة ممتازة على الاندماج مع الماء.

وقام العلماء بتقييم النشاط المضاد للسرطان للمركب من خلال تقييم قدرة المادة على قتل خلايا سرطان الرئة. واتضح أن التأثير المضاد للأورام الخبيثة لجميع المركبات التي تم الحصول عليها أعلى بمقدار عدة أضعاف من تأثير البيتولين النقي.

وفي الوقت نفسه، فإن المركب على شكل الأغشية، ينفذ تلك الوظيفة أفضل، مقارنة بمركبات أخرى على الرغم من أن محتوى المادة الفعالة فيها كان أقل بمقدار 4-5 أضعاف من المواد المركبة الأخرى.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا