تيتانيك السعودية.. العثور على حطام سفينة غارقة في البحر الأحمر

أعلنت هيئة التراث السعودية العثور على مئات من اللقى والقطع الأثرية كانت جزءا من حمولة سفينة غارقة عثر عليها قبالة سواحل حقل.

وأوضحت الهيئة عبر "تويتر" أن فريقا من 5 غواصين سعوديين، ضمن بعثة سبر الآثار الغارقة، نجح بالكشف عن الآثار المغمورة في مياه البحر الأحمر.

العثور على مئات من اللقى والقطع الأثرية، ضمن الحطام المُكتشف للسفينة الغارقة قبال سواحل حقل. #هيئة_التراثpic.twitter.com/g37idzWti0 — هيئة التراث (@MOCHeritage) February 24, 2022

وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى أن السفينة ربما تعرضت إلى حادث اصطدام بجبل من الشعاب المرجانية، أدت إلى تناثر أجزائها وسقوط حمولتها.

وأشارت الهيئة إلى أن ستعمل بالتعاون مع جامعات ومراكز بحثية على دراسة الموقع والتعرف على حجم البقايا الأثرية وتاريخها، والتحقق من وجود بقايا لها في الموقع.

فريق مكون من 5 غواصين سعوديين ضمن بعثة سبر الآثار الغارقة التابعة لـ #هيئة_التراث ينجح بالكشف عن آثار مغمورة في مياه البحر الأحمر. pic.twitter.com/oFo16dnbmO — هيئة التراث (@MOCHeritage) February 24, 2022

المصدر: RT