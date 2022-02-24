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تيتانيك السعودية.. العثور على حطام سفينة غارقة في البحر الأحمر

العلوم والتكنولوجيا

تيتانيك السعودية.. العثور على حطام سفينة غارقة في البحر الأحمر
لقى مكتشفة في السفية الغارقة ـ (هيئة التراث السعودية)
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أعلنت هيئة التراث السعودية العثور على مئات من اللقى والقطع الأثرية كانت جزءا من حمولة سفينة غارقة عثر عليها قبالة سواحل حقل.

وأوضحت الهيئة عبر "تويتر" أن فريقا من 5 غواصين سعوديين، ضمن بعثة سبر الآثار الغارقة، نجح بالكشف عن الآثار المغمورة في مياه البحر الأحمر.

وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى أن السفينة ربما تعرضت إلى حادث اصطدام بجبل من الشعاب المرجانية، أدت إلى تناثر أجزائها وسقوط حمولتها.

وأشارت الهيئة إلى أن ستعمل بالتعاون مع جامعات ومراكز بحثية على دراسة الموقع والتعرف على حجم البقايا الأثرية وتاريخها، والتحقق من وجود بقايا لها في الموقع.

المصدر: RT

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