بولندا تسعى للحصول على سفن عسكرية جديدة لجيشها

ذكر موقع Naval Today أن بولندا تخطط لتزويد سلاح البحرية في جيشها بسفن وفرقاطات جديدة.

وتبعا للموقع فإن "وزارة الدفاع البولندية أدرجت على قائمة المناقصات العسكرية مشروعين جديدين للحصول على 3 فرقاطات قتالية في إطار برنامج Miecznik المخصص لتسليح الجيش في البلاد".

وأشار الموقع إلى أن "شركة Babcock البريطانية وشركة ThyssenKrupp Marine Systems الألمانية أصبحتا المنافسين الرئيسيين لتطوير السفن المذكورة، إذ تخطط الأولى لتطوير تلك السفن في إطار المشروع Arrowhead 140 أما الشركة الثانية فقد تعمل على تزويد بولندا بسفن MEKO A-300".

ويفترض أن تكون السفن الجديدة التي ستصنعها Babcock نسخا معدلة عن بعض الفرقاطات التي تخدم حاليا في سلاح البحرية الدنماركي، وستبنى بتصاميم شبيهة بتصاميم فرقاطات Type-31 التي تطور لصالح الجيش البريطاني.

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أما سفن MEKO A-300 فصممت لتكون متعددة المهام، وستسلح بمنظومات دفاع جوي متوسطة وبعيدة المدى من نوع Mk.41، ومنظومات RAM الصاروخية، ومنظومات صاروخية قصيرة المدى للدفاع الجوي أيضا.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها وزارة الدفاع البولندية فإن "بناء السفينة الأولى من السفن المذكورة سيبدأ عام 2023، ويفترض أن يبدأ تشغيلها في الجيش عام 2028، بينما سيتسلم الجيش السفن الباقية بحلول عام 2034".

المصدر: سلاح روسيا