بريطانيا تخطط لتحديث سلاح بحريتها ودعمه بمعدات جديدة

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن بريطانيا تخطط لإنفاق أموال إضافية بهدف تعزيز قدرات سلاح البحرية في جيشها.

وتبعا للموقع فإن "وزارة الدفاع البريطانية حدّثت خططها المتعلقة بالمشتريات الدفاعية حتى عام 2032، ومن المفترض أن تنفق نحو 7.5 مليار جنيه إسترليني إضافية لدعم سلاح البحرية في جيشها".

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى "أن الخطط الجديدة تقتضي إنفاق نحو 238 مليار جنيه استرليني لشراء ودعم المعدات العسكرية على مدار السنوات العشر القادمة، وهذا المبلغ أكثر بنحو 48 مليار جنيه مما كان مخططا له سابقا، أما بالنسبة لتكاليف إعادة تجهيز سلاح البحرية في البلاد فقد ترتفع التكلفة من 30.6 إلى 38.1 مليار جنيه إسترليني".

ومن المفترض أن تصرف بريطانيا المبالغ المذكورة لشراء طوربيدات خفيفة لسلاح بحريتها لتحل محل طوربيدات Stingray، وتطوير صواريخ مضادة للسفن لتستعمل بدل صواريخ Harpoon، كما ستستعمل الأموال لدعم مشاريع عسكرية أخرى منها مشروع لتمديد عمر الخدمة الافتراضي لمروحيات "ميرلين" لتكون قادرة على العمل في الجيش حتى 2040، وكذلك مشروع لتطوير منظومات "Sea Viper" الصاروخية.

إقرأ المزيد

وتعمل بريطانيا أيضا على تطوير سفن وفرقاطات عسكرية جديدة من فئات Type-26 و Type-31 و Type-32، إذ يفترض أن تنزل أول سفينة جديدة من فئة Type-31 إلى المياه العام القادم، وأن تزود سلاح بحريتها بخمس سفن من هذا النوع حتى عام 2027.

المصدر: سلاح روسيا