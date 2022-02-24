روسيا.. البدء بإنشاء أكبر طائرة شحن من دون طيار

يعمل مصممو شركة "سوخوي" بالتعاون مع مهندسي معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا على بناء طائرة شحن من دون طيار قادرة على الإقلاع العمودي.



وقد بدأ المصممون في بناء هذه الطائرة التي أطلقوا عليها اسم "أطلس"، والتي يمكنها الإقلاع والهبوط من أي منطقة مسطحة. ويتجاوز مداها قدرات الطائرات المروحية ويصل إلى ألف كيلومتر.

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ووفقا للمصممين، "الطائرة أطلس، وسيلة نقل اوتوماتيكية تماما، حيث يكفي أن يحدد المشغل نقطة نهاية رحلتها، لتقوم بكل شيء ذاتيا. وفي حالة حصول عطل ما في منظومة من منظوماتها يمكن للمشغل أن يجعلها تهبط في مكان مناسب. ومن المقرر استخدام مثل هذه الطائرات في نقل الحمولات إلى المناطق النائية والخالية من المطارات اللازمة لهبوط وإقلاع الطائرات العادية".

ويشبه المظهر الخارجي للطائرة "أطلس" شكل الطائرات التقليدية الصغيرة، حيث يبلغ طولها سبعة أمتار وباع جناحيها أكثر من 11 مترا . وتثبت على الجناحين عوارض طولية تركب عليها مراوح الإقلاع ومروحة خلفية للحركة الأفقية. تتغذى محركات مراوح الإقلاع من بطاريات، أما الحركة الأفقية فيوفرها محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين العادي. يبلغ متوسط سرعة الطائرة 250 كيلومترا في الساعة وحمولتها أكثر من 200 كيلوغرام، وسعة وحدة الشحن 2 متر مكعب. وتبلغ كتلتها الاجمالية مع الحمولة عند الإقلاع أكثر من 1500 كيلوغرام.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"