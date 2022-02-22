الولايات المتحدة تجهّز سلاح بحريتها بمروحيات جديدة

أعلن موقع nplus1 المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الأمريكي يستعد للحصول على مروحيات جديدة متعددة المهام.

وتبعا للموقع فإن "سلاح البحرية الأمريكي أعلن أن مروحيات CMV-22B باتت جاهزة للاستخدام الأولي، أي أنها اجتازت الاختبارات اللازمة، وأكملت مهمتها العملية الأولى بنجاح".

وأشار الموقع إلى أن المروحيات الجديدة طورت بالتعاون ما بين شركتي Bell وBoeing، وجاءت كنسخة معدلة عن مروحيات V-22، ولتحل محل طائرات النقل C-2A المستخدمة منذ ستينيات القرن الماضي في الجيش الأمريكي، وتستخدم في نقل الوقود والمؤن والمعدات لحاملات الطائرات.

وتختلف مروحيات CMV-22B عن مروحيات V-22 Osprey بوجود خزانات وقود إضافية مثبتة على جوانب هيكلها الأساسي ما يجعلها على قطع مسافات أطول أثناء المهمات، كما عدّلت حجرات النقل فيها لتكون قادرة على حمل المحركات النفاثة الضرورية لمقاتلات F-35C.

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وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن أول تحليق لمروحيات CMV-22B في يناير 2020، وتلقى سلاح البحرية الأمريكي بعدها إحدى هذه الطائرات لاختبارها، وتخطط شركتا Bell و Boeing لتسليم الجيش الأمريكي 44 مروحية من هذا الطراز.

المصدر: سلاح روسيا