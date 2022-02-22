روسيا تكشف عن أحدث دروناتها في معرض UMEX 2022 بأبو ظبي

تكشف شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية عن أحدث الدرونات روسية الصنع في معرض UMEX 2022 الذي يقام في أبوظبي ما بين 21 فبراير و23 فبراير الجاري.

صرح بذلك المكتب الصحفي لشركة "روس أوبورون أكسبورت"، بصفتها فرعا في مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية.

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وقال مدير عام الشركة، ألكسندر ميخييف: " تصدّر شركة "روس أوبورون أكسبورت " الروسية حاليا الطائرات من دون طيار بأنواعها المختلفة وضمنها درونا "أورلان 10 إي" و" أوريون – إي" الاستطلاعيان الضاربان ودرون " كوب – إي"، وتستعد كذلك لتصدير أسرة كبيرة من الدرونات الثقيلة وفائقة الخفة والمروحيات المسيّرة. أما معرض UMEX 2022 في أبوظبي فتعرض فيه منتجات الشركات الروسية التي تتمتع بشعبية فائقة في السوق".

وحسب، ميخييف فإن المعرض يشهد محادثات التعاون في مجال الدرونات مع المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من بلدان منطقة الشرق الأوسط، مع العلم أن الطائرات من دون طيار تعد من أكثر أنواع المنتجات مستقبلية في الشرق الأوسط.

وأضاف قائلا:" مع ارتفاع الطلب على الطائرات من دون طيار يزداد كذلك الاهتمام بأنظمة اكتشاف وإسكات الدرونات، وتعتبر تلك المهمة ملحة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد باستمرار هجمات إرهابية باستخدام الدرونات.

وأعاد مدير عام الشركة الروسية إلى الأذهان أن "روس أوبورون أكسبورت" تعرض على شركائها طيفا واسعا من المعدات التي ستزوّد بها وحدات الجيوش والشركات المتخصصة في حماية منشآت البنية التحتية وقطاع النفط والغاز والمؤسسات الاستراتيجية الهامة.

المصدر: تاس