اختبار نموذج محمول جوا لمنظومة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات

بدأت المرحلة الختامية لاختبار نموذج محمول جوا من منظومة "كونيت – دي1" الروسية المضادة للدبابات.

ويتم الآن اختبار قدرتها على الرماية الدقيقة في مختلف الظروف، كما يتم اختبار تناسب المنظومة مع مواصفات قدمها مصممها مسبقا.

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جدير بالذكر أن النموذج الجديد سيستخدمه المظليون الروس، لذلك يجب أن يكون جاهزا لإنزاله بمظلات في أي وقت من طائرة النقل العسكري. وخلافا لنماذج أساسية من منظومة "كورنيت" ذاتية الحركة فإن النموذج المخصص لاستخدامه في سلاح المظليين تم نصبه على منصة عربة الإنزال "بي إم بي – 4 إم" التي يمكن إنزالها جوا من طائرة النقل العسكري بمظلات خاصة.

ويجب أن تكون المدرعة جاهزة لإصابة الأهداف على الرغم من أعطاب ميكانيكية قد تحصل حتما نتيجة هبوطها على الأرض. وعلاوة على ذلك تخضع المنظومة لاختبارات السير في الطرق المعبدة وغير المعبدة.

وقال ناطق باسم شركة "روستيخ" الروسية إن شركة "شيبونوف"، بصفتها فرعا لـ"روستيخ"، هي التي صمّمت النموذج الجديد المحمول جوا. أما اختبارات النموذج فتولت تنفيذها شركة "الأنظمة فائقة الدقة" الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا