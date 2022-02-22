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الروس يبتكرون محفزا فعالا جديدا للبتروكيميائيات

العلوم والتكنولوجيا

الروس يبتكرون محفزا فعالا جديدا للبتروكيميائيات
Sputnik Sergei Pyatakov
صورة تعبيرية
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تمكن علماء روس من ابتكار محفزا جديدا فعالا للتفاعلات الكيميائية أساسه دقائق البوليمير وعنصر البلاديوم.


وتشير مجلة Molecules، إلى أنه وفقا للمبتكرين، سوف يستخدم هذا المحفز في الصناعات البتروكيميائية وصناعة الأدوية.

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وعنصر البلاديوم، معدن نبيل يمكنه تعجيل مجموعة متنوعة من التفاعلات الكيميائية. وبفضل هذه الخصائص يستخدم في إنتاج وتكرير المنتجات النفطية، وفي إنتاج المواد البلاستيكية، وكذلك في إنتاج الأدوية، حيث يساهم كمحفز في 17 بالمئة من التفاعلات الكيميائية..

ولكن العيب الرئيسي لهذا العنصر كمحفز، هو أن جزيئاته غالبا ما تلتصق ببعضها في المحلول، مكونة كتلا كبيرة غير نشطة- البلاديوم الأسود.

وقد تمكن علماء معهد الكيمياء بجامعة قازان الفدرالية بالتعاون مع علماء معهد الكيمياء العضوية والفيزيائية من حل هذه المشكلة، بوضعه على سطح دقائق نانوية بوليميرية عضوية نشطة. واختبر الباحثون هذه الفكرة في محلول مائي وبعد ذلك أضافوا للمحلول أملاح البلاديوم وحمض الأسكوربيك، حيث ترسبت أيونات البلاديوم على ركيزة البوليمير وعند اختزالها تشكلت على سطحها كتل نانوية.

ويقول فلاديمير بوريلوف، الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء العضوية والطبية في معهد الكيمياء، "اتضح لنا أن جزيئات البوليمر النانوية كحامل يجعل من الممكن تثبيت مجموعات البلاديوم النانوية ومنعها من الالتصاق ببعضها البعض. ونتيجة لذلك، ستسرع المنظومة المقترحة بشكل فعال العديد من التفاعلات التحفيزية، بالإضافة إلى توفير الكواشف بسبب إمكانية استخدامها المتكررفي خمس دورات. ونخطط مستقبلا لتوسيع نطاق المعادن المستخدمة، وكذلك لاختبار المنظومات التحفيزية التي نحصل عليها في مفاعلات الدفعات المتتابعة".

المصدر: نوفوستي

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