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منظومة "بانتسير" المطورة تحصل على نظام ملاحة لا يعتمد "غلوناس" و"جي بي إس"

العلوم والتكنولوجيا

منظومة
Mikhail Voskresensky
منظومة "باتسير" المطورة
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تم تزويد منظومة "بانتسير" المطوّرة المضادة للجو "بانتسير – إس إم" بنظام ملاحة فائق الدقة.

وتم تصميمه على أساس منظومة الملاحة الاستمرارية التي لا مثيل لها في العالم والتي لا تعتمد أي نظام للملاحة الفضائية كان "غلوناس" أو "جي بي إس".

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صرح بذلك المدير الإنتاجي في إدارة الأسلحة التابعة لشركة "روستيخ" الروسية، بكخان أوزدويف الذي أشار إلى أن منظومة الملاحة الجديدة تجمع بين أحدث المواصفات المحورية في أنظمة الملاحة العالمية، بما فيها الدقة الفائقة في تحديد الزوايا والوقت المحدود للانتقال إلى الاستعداد القتالي والصمود أمام عوامل الحرب الإلكترونية.

وأوضح، أوزدويف أن منظومة "بانتسير" المطوّرة  المزوّدة بنظام الملاحة الاستمراري قد خضعت لاختبارات.

وقال الخبراء إن استخدام نظام الملاحة الاستمراري سيسمح  بمكافحة الصواريخ التي تطلقها راجمات الصواريخ. وعلاوة على ذلك فإن المنظومة الجديدة بمقدورها تحقيق التوجيه والملاحة بشكل مستقل، بما في ذلك في حال غياب إشارات واردة من الأقمار الصناعية، الأمر الذي يعتبر مهما عند استخدام العدو لوسائل الحرب الإلكترونية.

يذكر أن "باتسير" هي منظومة قصيرة المدى ولا يزيد الوقت اللازم لرد الفعل على ضربات العدو عن 4 ثوان. وإنها تضمن الحماية من الغارات الجوية الموجهة  باستخدام الأسلحة فائقة الدقة والدرونات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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