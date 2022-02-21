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روسيا تطور جيلا جديدا من الغواصات والروبوتات البحرية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور جيلا جديدا من الغواصات والروبوتات البحرية
Sputnik kiril kalinniKov
صورة أرشيفية
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أعلن مركز "روبين" الروسي للصناعات البحرية أنه باشر العمل في موقع جديد بهدف تصنيع غواصات وروبوتات بحرية مسيرة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز "باشر المركز عمله في موقعه الجديد في كرونشتاد الروسية، وبالتعاون مع الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، ومن المخطط أن يباشر المركز هناك بإنتاج وتجميع غواصات وروبوتات بحرية جديدة يتم التحكم بحركتها عن بعد، الموقع يضم أيضا أماكن لإنتاج المركبات والغواصات المتوسطة والثقيلة والفائقة الثقل".

وأشار البيان إلى أن الموقع الذي حصل عليه المركز كان سابقا مصنعا لإنتاج السفن والمركبات البحرية في كرونشتاد، ومابين عامي 2017 و2021 بنيت على هذا الموقع وعلى مساحة 6 آلاف متر مربع منشآت جديدة تابعة لمركز "روبين" ضمت 3 مواقع إنتاج رئيسية وممرات مائية لاختبار السفن والغواصات، ومن المفترض أن يعمل في هذه المنشآت حوالي 100 شخص سيقومون بإنتاج الروبوتات البحرية والغواصات لصالح "روبين"، وسيساهمون في عمليات إنتاج وتصميم المركبات البحرية التابعة لشركات ومراكز روسية أخرى.

روسيا تطور جيلا جديدا من الغواصات والروبوتات البحرية
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وتجدر الإشارة إلى أن مركز "روبين" وخلال السنوات العشر الماضية ساهم بتطوير العديد من الروبوتات البحرية والغواصات القادرة على الغوص لأعماق كبيرة بما فيها غواصات Vityaz-D التي عملت في خندق "ماريانا" الشهير، وروبوتات "يونونا" و"آموليت" و"تاليسمان".

المصدر: سلاح روسيا

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