أسطول بحر البلطيق الروسي يستعيد إحدى أشهر سفنه بعد تحديثها

أعلنت الخدمة الصحفية لمصنع "يانتار" الروسي لبناء السفن أن الاستعدادات جارية لتسليم الجيش سفينة حربية كانت قد أخضعت لعمليات إصلاح وتحديث للمعدات.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "في مياه بحر البلطيق بدأت مرحلة أخرى من الاختبارات على سفينة Neustrashimy التي أخضعت لعمليات إصلاح وتحديث في المصنع.. خلال الاختبارات سيتم تفقد الحالة الفنية للسفينة ومعداتها، وسيعاين الخبراء أجهزة التوجيه والملاحة والأنظمة الرئيسية لها".

وأضاف البيان "برنامج اختبارت القبول للسفينة سيتضمن عدة طلعات لها إلى البحر، بمدة إجمالية تصل إلى 30 يوما، سيشارك في اختبارات السفينة فنيون من المصنع ولجنة تابعة لسلاح البحرية الروسي.. بعد اجتياز السفينة للاختبارت ستعود للخدمة لصالح أسطول بحر البلطيق".

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بدأت روسيا بتطوير Neustrashim عام 1993 في إطار المشروع الحكومي رقم 11540، لتعمل كسفينة دوريات حربية قادرة على اكتشاف الغواصات والأهداف البحرية المعادية والتعامل معها، وعام 2014 أرسلتها إلى مصنع "يانتار" لتخضع لعمليات إصلاح وتحديث، وكان من المفترض أن تعيدها إلى الخدمة عام 2019 لكن العملية أجلت عدة مرات لإدخال تعديلات جديدة عليها.

ويعادل مقدار إزاحة هذه السفينة للمياه 3590 طنا، كما يمكنها الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وحمل طاقم مكوّن من 210 أشخاص، فضلا عن أنها مسلحة بمدافع AK-100 وصواريخ "كينجال" و"كورتيك" وطوربيدات من عيار 533 ملم، ومجهزة بمنصة لمروحيات Ka-27 الروسية.

المصدر: سلاح روسيا