إيطاليا تنزل إلى المياه سفينة عسكرية جديدة

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن إيطاليا أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة عسكرية جديدة طورتها لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Fincantieri في إيطاليا مؤخرا فعالية خصصت لإنزال رابع سفينة دوريات عسكرية من نوع PPA طورت لصالح الجيش الإيطالي".

وأشار المنشور إلى "أن السفينة الجديدة تم بناؤها في إطار برنامج تحديث قدرات الجيش الإيطالي، والذي تضمن خططا للحصول على 7 سفن PPA جديدة، إذ أدخلت أول سفينة من هذه الفئة إلى الخدمة لصالح الجيش عام 2021، أما السفينة الثانية فيتم اختبارها حاليا، ومن المفترض أن تدخل الخدمة رسميا ربيع العام الجاري، أما السفينة الثالثة فأنزلت إلى المياه في مارس الفائت، ومن المفترض أن تنضم إلى سلاح البحرية الإيطالي عام 2023".

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ويبلغ طول سفينة PPA الجديدة 143 م، وعرضها 16.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 4900 طن، كما سيكون بإمكانها نقل طاقم مكون من 173 شخصا، والحركة بسرعة 31 عقدة بحرية، وقطع 5000 ميل بحري في كل مهمة.

وستحصل السفينة على منظومات SYLVER A50 لإطلاق الصواريخ المضادة للأهداف الجوية، ومنظومات لإطلاق الصواريخ المضادة للأهداف البحرية، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 25 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا