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روسيا تحدّث سفينة صاروخية تابعة لسلاح بحريتها

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تحدّث سفينة صاروخية تابعة لسلاح بحريتها
Sputnik alixei danchov
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يقتربون من انتهاء عملية تحديث سفينة صاروخية تابعة للجيش.

وجاء في مقال نشره موقع Sudostroenie الروسي "أكمل الخبراء التابعون لحوض بناء السفن 33 الروسي بنجاح عملية إرساء السفينة الصاروخية سوفييتسك، بعد أن خضعت هذه السفينة لعمليات إصلاح وتحديث، علمية الإرساء استغرقت 10 ساعات تقريبا".

وأشار البيان إلى أن "سوفييتسك" تعتبر ثاني سفينة صاروخية تطورها روسيا في في مصنع "بيلا"في لينينغراد في إطار المشروع الحكومي رقم 22800، وطورت هذه السفينة لصالح أسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي، وأدخلت الخدمة رسميا عام 2019.

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ويبلغ طول هذه السفينة 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 800 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 2500 ميل في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفينة بمدافع АК-176МА المعدلة من عيار 76.2 ملم، ومنظومتي АК-630М المضادتين للأهداف الجوية، ومنظومات لإطلاق صواريخ Kalibr-NK الروسية.

المصدر: سلاح روسيا

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