"روس آتوم" تخطط لابتكار دواء عالي الدقة لتدمير السرطان

تخطط مؤسسة "روس آتوم" لابتكار دواء إشعاعي يعتمد على أجسام مضادة وحيدة النسيلة، لاستهداف الأورام السرطانية في غدة البروستات بدقة عالية وتدميرها.

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ويشير موقع المؤسسة، إلى أن الانتشار الواسع للأورام الخبيثة يتطلب استخدام نظائر مشعة جديدة لعلاجها، مثل جسيمات ألفا التي تدمر بفعالية الخلايا السرطانية، وتطيل عمر المرضى مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي.

وقد أعلنت شركة "Izotop" التابعة لمؤسسة "روس آتوم" عن مسابقة لإنشاء مركب من الأجسام المضادة مع نظير الثوريوم 227 ، واختبار فعاليتها على حيوانلت مخبرية. كل هذا من أجل ابتكار دواء عالي الدقة لاستهداف أورام البروستات، المرض الأكثر انتشارا بين الرجال.

وتجدر الإشارة، إلى أن نظير الثوريوم 227 يتميز، أولا- بفعاليته العالية في تدمير الخلايا السرطانية، وثانيا- ينتج عن تحلله نويدات الراديوم 223 المشعة التي تتراكم انتقائيا في العظام، ما يوفر تأثيرا علاجيا إضافيا وتدمير النقائل.

المصدر: نوفوستي