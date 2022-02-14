اكتشاف آثار أقدام ديناصورات في مصر

أعلن رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت اكتشاف آثار أقدام ديناصورات من آكلات اللحوم والأعشاب على أسطح طبقات الحجر الرملي النوبي جنوب الصحراء الشرقية في مصر.

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وقال الخشت، إن الفريق البحثي بدأ عمله عام 2018 وقوامه ثلاثة من العلماء المصريين بالصحراء الشرقية بمنطقة المثلث الذهبي، تمكنوا من العثور على العديد من آثار الأقدام مختلفة الأحجام وعمق آثار هذه الأقدام باستخدام معادلات رياضية وبرامج متخصصة من التعرف على أوزان وأطوال بعض هذه الديناصورات من آكلات اللحوم والتى قدرت أوزانها بـ500 كيلو جراما، و900 كيلوغرام، كما تم أيضا تحديد ديناصورات من آكلات الأعشاب.

وتشير آثار أقدام الديناصورات إلى أن عمر هذه الديناصورات الجيولوجي أكثر من 70 مليون سنة، إذ كانت تعيش في ما يعرف بالعصر الكريتاسي العلوي الذي بدأ منذ نحو 100 مليون سنة وحتى 66 مليون سنة مضت، وهي فترة زمنية غير معروفة بشكل كبير وتحتاج إلى العديد من الدراسات المستقبلية.

المصدر: مصراوي