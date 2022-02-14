محاولة حل ألغاز اللوح الأسود المليء بـ"خربشات" ستيفن هوكينغ!

يأمل معرض متحف جديد في الكشف عن الأسرار وراء رسومات الشعار المبتكرة والنكات الداخلية والرسائل المشفرة لعالم الفيزياء الأسطوري ستيفن هوكينغ على لوح أسود شهير.

ويعود تاريخ اللوح إلى عام 1980، عندما انضم هوكينغ إلى زملائه الفيزيائيين في مؤتمر حول الفضاء الفائق والجاذبية الفائقة في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة الغارديان. وأثناء محاولة التوصل إلى "نظرية كونية لكل شيء" - مجموعة من المعادلات التي من شأنها أن تجمع بين قواعد النسبية العامة وميكانيكا الكم - استخدم زملاء هوكينغ اللوح كإلهاء مرحب به، وملأوه بخلطة من المعادلات نصف المكتملة، ورسومات الشعار المبتكرة الغامضة.

Stephen Hawking's mystery ready to be solved as Science Museum unveils legend's blackboard https://t.co/lY0qKlNtOBpic.twitter.com/JXHT2ooDan — Daily Express (@Daily_Express) February 10, 2022

ولا يزال اللوح المربك محفوظا بعد أكثر من 40 عاما، وظهر للتو في العرض العام لأول مرة على الإطلاق باعتباره محور معرض جديد في مكتب هوكينغ، الذي افتتح في 10 فبراير في متحف العلوم بلندن. وسيرحب المتحف بالفيزيائيين وأصدقاء هوكينغ - الذي توفي عام 2018 عن عمر يناهز 76 عاما - من جميع أنحاء العالم على أمل أن يتمكنوا من فك رموز بعض رسومات الشعار المبتكرة المكتوبة يدويا.

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وعلى سبيل المثال، لماذا يوجد حبار مرن الأنف يتسلق فوق جدار من الطوب؟، ما الذي يختبئ داخل علبة الصفيح المسمى "الجاذبية الفائقة لإكسون"؟. نأمل أن تتمكن العقول العظيمة للرياضيات والفيزياء في العالم من الارتقاء إلى مستوى المناسبة بالإجابات.

وينضم اللوح الأسود إلى العشرات من قطع هوكينغ الأثرية الأخرى المعروضة، بما في ذلك نسخة من دكتوراه فيزيائي عام 1966، وأطروحة حول توسع الكون وكرسيه المتحرك وسترة شخصية أعطاه إياه مبتكرو "The Simpsons" تكريما لمظاهره المتعددة في العرض. وسيستمر المعرض حتى 12 يونيو في متحف العلوم في لندن، قبل أن يسلك الطريق إلى العديد من المتاحف الأخرى في المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة الغارديان.

وولد هوكينغ في إنجلترا في 8 يناير 1942. وأثناء دراسته لعلم الكونيات في جامعة كامبريدج عام 1963، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بمرض العصبون الحركي. وبعد ذلك، كان من المتوقع أن يعيش هوكينغ لمدة عامين فقط بعد أن كان عمره 21 عاما فقط. واستمر في العيش والعمل لأكثر من خمسة عقود، ونشر أعمالا رائدة حول الثقوب السوداء، ونظرية الانفجار العظيم والنسبية العامة.

المصدر: لايف ساينس